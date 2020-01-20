После формирования нового правительства в России выигрывают в первую очередь металлургические и IT-компании - ITI Capital

После формирования нового правительства в России выигрывают в первую очередь металлургические и IT-компании (Яндекс), отмечается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

"За неделю Русал вырос на 16% (плюс - возможное включение в индекс MSCI Russia), ММК - на 9%, Норникель - на 8,6%, Северсталь и НЛМК - на 4 %, Яндекс - на 2%, - крнстатирует эксперт инвестукомпании. - Главная причина - спекуляции о том, что после назначения нового премьера и правительства ускорится процесс оптимизации расходов на инфраструктурные проекты. Это может, среди прочего, поддержать экономический рост страны. Долгое время средний уровень неизрасходованных средств, предусмотренных на нацпроекты, превышал 60%".

Также Искандер Луцко напоминает о том, что, подводя итоги на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря, В. Путин указал на системные проблемы по этому направлению. По его словам, нацпроекты потребовали перенастройки всей системы госуправления, но не все оказались готовы работать по-новому. Путин также отметил недостаточное взаимодействие федеральных ведомств и регионов, а также "негибкость, а иногда и косность" системы финансирования: средства осваиваются "неритмично, смещаются на конец года".

Рекомендации ITI Capital к покупке:

MMK RX (краткосрочный целевой уровень - 50 руб.);

Rusal RX (краткосрочный целевой уровень - 40 руб.);

Severstal RX (краткосрочный целевой уровень - 1000 руб.);

Yandex RX (краткосрочный целевой уровень - 2 900 руб. и выше).