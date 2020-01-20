Credit Suisse возобновил анализ Газпрома с рекомендацией "держать" для его ADR

Credit Suisse возобновил аналитическое покрытие "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $9 за штуку, рекомендация для этих бумаг дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $8,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,2 за штуку.