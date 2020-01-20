Ожидается переход пары USD/RUB в диапазон 60,9-61,3, а пары EUR/RUB - в 67,9-68,4 - Росбанк

Ожидается переход пары USD/RUB в диапазон 60,9-61,3, а пары EUR/RUB - 67,9-68,4, сообщается в комментарии Росбанка.

"На предстоящей неделе мы видим сразу несколько факторов для укрепления позиций рубля. Во-первых, утром агентство Bloomberg сообщило о приостановке добычи нефти в Ираке и Ливии на фоне геополитической напряженности, что привело к скачку цены барреля Brent выше $65. Во-вторых, на неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января. На этом фоне мы ожидаем переход пары USD/RUB в диапазон 60,9-61,3, а пары EUR/RUB - 67,9-68,4", - пишут аналитики банка.