Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 60,80-62,00, по паре EUR/RUB - 67,70-69,00 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 60,80-62,00, по паре EUR/RUB - 67,70-69,00, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко.

Эксперт банка ожидает меньшего объема торгов на российском рынке в связи с сокращенной торговой неделей; вкупе с начавшимся налоговым периодом рубль может показывать укрепление. Это связано, в том числе, и с внешним позитивным фоном, где инвесторы склонны считать подписание "первой фазы" торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем чистым выигрышем для американской экономики.

"После недавних политических событий в России, где с отставкой Правительства и сменой премьер-министра президент фактически останется одним из самых влиятельных людей в стране, рубль торговался без заметных колебаний, показав ослабление 30-50 копеек, и уже успев его отыграть. - комментирует Максим Тимошенко. - В то же время, поскольку событие было неожиданным, а формирование Правительства еще предстоит, иностранные инвесторы могут взять паузу для пересмотра стратегии относительно рублевых активов.

Против рубля на внутреннем рынке будут оказывать влияние интервенции Банка России, где в этом месяце они будут больше по сравнению с предыдущим в 1,5 раза. Нефть находится на скорректированных уровнях в $65/баррель и растут опасения относительно спроса на нее на фоне сообщения о вялом экономическом росте в Китае".