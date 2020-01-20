Рынок акций начнет торги понедельника ростом в пределах 0,3% - Алор Брокер

Ожидается в понедельник открытие отечественного рынка акций ростом в пределах 0,3%, говорится в комментарии Алор Брокер.

"На открытии отметка 3200 пунктов по индексу Мосбиржи должна быть покорена. После нашего закрытия американские индексы немного подросли, но сегодня фьючерсы на них находятся в легком "минусе". Однако более процента прибавляет нефть на информации о сокращении экспорта из Ливии. Поэтому ждем открытия отечественного рынка ростом в пределах 0,3%, но к вечеру ситуация может ухудшиться", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.