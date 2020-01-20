Торги понедельника индекс Мосбиржи откроет умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Торги понедельника индекс Мосбиржи откроет умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3205 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3205 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3190, 3180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3210, 3220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода важной иностранной статистики не запланировано. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт. Поэтому во второй половине дня индекс Мосбиржи может продолжить "боковое" движение, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах, отмечает В. Манжос.