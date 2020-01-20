Индекс Мосбиржи в начале торгов понедельника попытается продолжить восходящую динамику - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в начале торгов понедельника попытается продолжить восходящую динамику и переписать исторические максимумы, однако во второй половине дня можно ожидать перехода в консолидацию у достигнутых уровней, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Что касается внешнего фона, сложившегося перед открытием российского фондового рынка в понедельник, то его можно охарактеризовать, как умеренно позитивный, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Закрытие основных американских индексов на новых максимумах, позитивная динамика с утра на торгах в Азии и подъем рынка энергоносителей будут способствовать покупкам в российских акциях.

"В результате индекс Мосбиржи в начале торгов попытается продолжить восходящую динамику и переписать исторические максимумы. Однако во второй половине дня можно ожидать перехода в консолидацию у достигнутых уровней на фоне низкой активности игроков и объемов торгов. Более того, отсутствие новых идей и "тонкий" рынок могут способствовать попыткам коррекционного снижения на фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. В сложившихся обстоятельствах ожидаем движения индекса Мосбиржи в понедельник в диапазоне 3200-3250 пунктов", - пишет Б. Зварич.