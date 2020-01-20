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20 января 2020 года 09:20
Рубль попробует укрепиться по отношению к доллару в понедельник утром - Промсвязьбанк
Российская валюта попробует укрепиться по отношению к доллару в понедельник утром на фоне роста рынка энергоносителей, однако затем покупки в американской валюте могут возобладать, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "На валютной секции "Московской биржи" с утра ожидаем попыток укрепления российской валюты на фоне роста рынка энергоносителей. Также поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют умеренно позитивную динамику. Отметим, что активность покупателей в рубле продолжат сдерживать высокие объемы интервенций во исполнение бюджетного правила, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - В результате ожидаем, что после позитивного открытия и попыток ухода доллара под отметку 61,5 рубля, покупки в американской валюте могут возобладать, что приведет к возвращению пары USD/RUB в диапазон 61,5-62 рубля и закреплению в этом коридоре. Из позитивных факторов для национальной валюты на предстоящей неделе выделим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 января".
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20 января 2020 года 11:26
Сложились предпосылки для повышения в район $66 и $60 по фьючерсам на Brent и WTI соответственно - ИК "Велес Капитал"
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.20 января 2020 года 10:28
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.17 января 2020 года 15:28
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.17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
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.17 января 2020 года 11:26
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