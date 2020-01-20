Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник -3180-3200 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Ожидается "боковая" динамика на рынке акций в понедельник, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Торговая активность будет низкой из-за выходного дня в США. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3180-3200 пунктов.