Инвестбанки в основном рекомендуют "держать" акции Saudi Aramco, самый пессимистичный - Morgan Stanley

Акции саудовской государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) торгуются выше цены IPO, однако крупнейшие мировые инвестбанки не слишком оптимистичны относительно их дальнейшей динамики.

Из 13 инвестбанков, давших рекомендации для акций Saudi Aramco, лишь 2 - JPMorgan Chase и Arqaa Capital - рекомендуют покупать бумаги компании, сообщает Bloomberg. Семь инвестбанков рекомендуют "держать" акции, три - "продавать" их.

Как сообщалось, Saudi Aramco получила оценку в $1,7 трлн в рамках прошедшего в начале декабря IPO. Акции компании были размещены по цене 32 саудовских рияла, или $8,53 за бумагу. Правительство страны, выступавшее продавцом, привлекло $25,6 млрд.

Уже на второй день торгов капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн, однако затем акции несколько подешевели.

По данным на закрытие торгов 16 января цена акций составила 34,6 рияла, что соответствует капитализации компании на уровне $1,86 трлн. 17 января торги не проводились.

Средняя прогнозная цена инвестбанков для акций Saudi Aramco на следующие 12 месяцев составляет 32,64 рияла, что на 6% ниже текущего уровня.

Наиболее пессимистично перспективы акций Saudi Aramco оценивает Morgan Stanley, ожидающий падения их цены до 28,1 рияла и рекомендующий продавать бумаги.

"Текущий уровень цены уже отражает все сильные стороны Saudi Aramco, в том числе низкие затраты компании на добычу нефти", - отмечается в обзоре Morgan Stanley.

Низкая прогнозная цена принимает во внимание "восприимчивость цен на нефть к различным факторам, геополитические риски, а также ограниченность влияния миноритарных акционеров", говорится в обзоре.

Эксперты JPMorgan, тем временем, установили прогнозную цену для акций Saudi Aramco на уровне 37 риялов, отметив, что справедливая стоимость компании, по их мнению, составляет $2 трлн, учитывая перспективы роста дивидендов.

Среди банков с рекомендацией "держать" для акций Saudi Aramco - Goldman Sachs (прогнозная цена - 41 риял), Citi (прогнозная цена - 34,1 рияла), Credit Suisse (прогнозная цена - 31,5 рияла) и Bank of America (BofA).

В обзоре BofA говорится, что "сильные фундаментальные факторы" уже полностью заложены в текущую стоимость Saudi Aramco и акции компании торгуются с премией по отношению к глобальным emerging markets и международным конкурентам.

В то же время "низкозатратная добыча и разумное управление ресурсами" позволит компании генерировать высокий свободный денежный поток и "фиксировать впечатляющие доходы от инвестиций в сегменте upstream (геологоразведка и добыча)", отмечают в BofA. Прогнозная цена BofA для акций Saudi Aramco составляет 36 риялов.

Saudi Aramco в январе в полном объеме реализовала опцион на доразмещение 450 млн акций, предусмотренный условиями IPO. Таким образом, правительство Саудовской Аравии получило еще $3,8 млрд, а общий объем размещения достиг рекордных $29,4 млрд.