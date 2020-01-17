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17 января 2020 года 18:42
Индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы - Промсвязьбанк
Рост акций в четверг и пятницу позволил нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Главный аналитик банка Богдан Зварич отметил, что несмотря на сохранение позитивной технической картины, на что указывают основные тренды, направленные вверх, рынок выглядит перекупленным, и это говорит в пользу возможности коррекционного снижения, которое может пройти во второй половине следующей недели. Российский фондовый рынок в пятницу благодаря позитивному внешнему фону смог продолжить восходящее движение. Так, поддержку ему оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов предпринимал попытку преодоления уровня 65 долларов за баррель. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 3194 пункта. Лидерами торгов выступили ФСК ЕЭС и ММК, прибавившие порядка 5%. Хуже рынка торговались Распадская и Юнипро, потерявшие 0,9% и 1,5% соответственно, отмечает Богдан Зварич.
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17 января 2020 года 18:21
Публикация финотчетов американских компаний может стать триггером для начала коррекции на рынках - УК "Система Капитал"
Публикации финансовых результатов американских компаний, которые стартуют на следующей неделе, могут стать триггером для начала коррекции на рынках, считает руководитель направления УК "Система Капитал" по акциям глобальных рынков Никита Емельянов. "В понедельник в США выходной - День Мартина... читать дальше
.17 января 2020 года 15:28
Рост деловой активности в Китае ускорился в декабре 2019 года, несмотря на замедление темпов роста ВВП - Julius Baer
Темпы роста китайской экономики в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. Это означает, что за весь 2019 год ВВП Китая вырос на 6,1%, что соответствует целевым значениям, установленным... читать дальше
.17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500... читать дальше
.17 января 2020 года 11:26
Аналитики Промсвязьбанка не ждут заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в 2020 году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка нефти, сообщается в их комментарии. "Баланс на рынке нефти смещается в сторону навеса предложения,... читать дальше
.17 января 2020 года 10:18
Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом нефть не пускают вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему, указывает А. Антонов,... читать дальше
.17 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу. читать дальше
.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
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