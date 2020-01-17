"Атон" сохраняет позитивный взгляд на российский рынок акций, несмотря на изменения в правительстве

Несмотря на изменения в правительстве, ИК "Атон" продолжает сохранять позитивный взгляд на российский фондовый рынок, говорится в комментарии экспертов компании.

"Мы считаем, что он по-прежнему имеет большой потенциал, предлагая низкие оценки (P/E 2020 7.0x, дисконт 50% к MSCI EM) и высокую дивидендную доходность, - подчеркивают аналитики "Атона". - Период низких доходностей побуждает инвесторов охотиться за доходностями по всему миру, и российский фондовый рынок, на наш взгляд, занимает наиболее благоприятные позиции в этом плане. Мы считаем, что назначение г-на Мишустина может быть в целом позитивно воспринято фондовым рынком, учитывая его успешную работу на посту президента UFG Asset Management (в 2008) и достижения в качестве главы налоговой службы".