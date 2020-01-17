Raiffeisenbank снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать"

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "покупать" была подтверждена, а прогнозная стоимость этих бумаг - увеличена с 55 рублей до 59 рублей за штуку.

"В оценке "Сургутнефтегаза" рынком уже учитываются краткосрочные депозиты компании, при этом навряд ли стоит рассчитывать на переоценку стоимость с учетом всех накопленных денежных средств на ее балансе, так как слухи о возможном использовании этих денежных средств на данный момент не подтвердились", - говорится в обзоре.

По мнению эксперта, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут быть более безопасным инструментом для инвестирования в компанию, так как в негативном сценарии позволят получать дивидендные выплаты, которые по доходности могут существенно превысить среднерыночные показатели, а в случае позитивного сценария, скорее всего, будут переоценены рынком хоть и возможно с дисконтом.

"Несмотря на низкую дивидендную доходность "префов" по итогам 2019 года (0,93 руб. на одну привилегированную акцию), средняя доходность за три года может превысить 9%", - отмечает Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 59,0 (текущая цена - 53,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок на обычные акции; цены доллара США) - 9,6 (текущая цена - 8,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 59,0 (текущая цена - 37,4), рекомендация - покупать.