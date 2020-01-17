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17 января 2020 года 16:55
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию декабрьских данных по количеству выданных разрешений на строительство и закладок новых домов в США (16:30 МСК). Несколько позднее выйдет предварительная оценка январского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК). Однако шансы на то, что текущий оптимизм участников локальных торгов будет переломлен, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, уже невысоки. И все же им стоит задуматься о рисках переноса имеющихся позиций на следующую неделю. В целом эксперт ожидает закрытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня. "Таким образом, мы пока не увидели фиксации среднесрочной прибыли на рынках акций РФ и США по факту подписания соглашения о первой фазе урегулирования торгового конфликта между соединенными штатами и Китаем, - отмечает Виталий Манжос. - Дополнительным позитивным фактором послужила публикация ряда хороших статистических показателей в указанных странах. Но не стоит забывать, что в ближайший понедельник рынок акций в США будет закрыт в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Поэтому сохраняется вероятность более или менее масштабных пятничных распродаж за океаном перед длительным перерывом в торгах. Возможно, это произойдет уже после закрытия основной торговой сессии в России". Так или иначе, но рублевый индекс Мосбиржи сегодня уже сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум. Пока что он немного не дотянул до ближайшей "круглой" отметки 3200 п. Локальный рынок акций продолжает упорное движение вверх, игнорируя любые неблагоприятные сигналы. Более того, продолжаются агрессивные покупки в ряде акций, которые нередко происходят даже без формальных информационных поводов, подчеркивает Виталий Манжос.
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