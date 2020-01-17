Raiffeisenbank снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация "покупать" была подтверждена, а прогнозная стоимость этих бумаг - увеличена с 55 рублей до 59 рублей за штуку.