Курс рубля может преодолеть отметку 62 руб. за долл. в конце 1К20 - Газпромбанк

Птенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка Сергей Коныгин и Илья Фролов приводят следующие аргументы, исходя из анализа факторов валютной ликвидности: постепенное снижение профицита текущего счета с высоких уровней 1К20 по мере завершения сезонного спроса на российские минеральные товары; завершение периода дивидендных выплат локальным инвесторам в январе и, как следствие, отсутствие продаж валюты со стороны корпоративного сектора под эти цели; охлаждение интереса нерезидентов к рынку ОФЗ на фоне снижения доходностей. По мнению экспертов Газпромбанка, курс рубля может преодолеть отметку 62 руб. за долл. в конце 1К20.

"Наблюдаемое в начале 2020 г. укрепление курса рубля произошло под влиянием временных тенденций, - указывают эксперты Газпромбанка. - Мы выделяем четыре ключевых фактора: крупные налоговые платежи экспортеров в условиях высоких цен на нефть, расширение профицита текущего счета, дивидендные выплаты, а также приток капитала со стороны нерезидентов в ОФЗ. Согласно нашим расчетам, баланс валютной ликвидности останется в январе положительным, однако дивидендные выплаты усилят волатильность национальной валюты ближе к концу месяца. В то же время значительное увеличение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила, охлаждение интереса нерезидентов к рынку ОФЗ и постепенное снижение профицита текущего счета ограничивает дальнейшее укрепление рубля".

По оценке аналитиков Газпромбанка, с учетом высокого профицита текущего счета (~11 млрд долл.), в январе сохранится профицит валютной ликвидности.

"С точки зрения положительного влияния на валютный курс (укрепление рубля) мы отмечаем периоды 20–26 января, - прогнозируют Сергей Коныгин и Илья Фролов. - В этот период будет наблюдаться продажа валюты экспортерами в преддверии налоговой недели. Однако продажа валюты экспортерами может произойти и раньше налоговой недели, что может ослабить влияние фактора продажи валюты в налоговую неделю на курс рубля. На этот же период приходится выплата дивидендов локальным инвесторам. С точки зрения негативного влияния на валютный курс (ослабление рубля) мы отмечаем периоды 26–31 января, когда начнутся выплаты дивидендов в иностранной валюте иностранным инвесторам, а налоговые платежи экспортеров прекратятся".