Рост деловой активности в Китае ускорился в декабре 2019 года, несмотря на замедление темпов роста ВВП - Julius Baer

Темпы роста китайской экономики в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. Это означает, что за весь 2019 год ВВП Китая вырос на 6,1%, что соответствует целевым значениям, установленным правительством. Данные по деловой активности за декабрь показывают рост промышленного производства и инвестиций, а также стабильный рост розничных продаж.

"Несмотря на то, что прошлый год оказался слабым для китайской экономики, данные за декабрь указывают на возможное начало стабилизации., - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Данные по деловой активности в декабре говорят о том, что IV квартал завершился на более сильной ноте, что позволило сохранить темпы роста в последнем квартале года неизменными по сравнению с III кварталом".

Рост промышленного производства в основном обусловлен активностью в производственном секторе. В частности, в декабре выросли объем производства твердой стали и стальной продукции, в то время как производство цемента снизилось по сравнению с ноябрем. В сфере розничных продаж ускорился рост продаж автомобилей, а также нефти и нефтепродуктов, в то время как продажи товаров, связанных со сферой недвижимости, таких как домашняя техника и мебель, замедлились. Ускорение роста инвестиций в основные фонды, по мнению Софи Альтерматт, было обусловлено ростом инвестиций в производственной сфере, что компенсировало их снижение в инфраструктурном секторе и секторе недвижимости.

"Мы ожидаем последовательную стабилизацию циклических экономических факторов в 2020 году благодаря выверенным мерам стимулирования, достижению дна глобальной промышленной рецессией и деэскалации торгового конфликта между США и Китаем. Несмотря на ожидаемую стабилизацию, структурное замедление экономического роста продолжится в 2020 году и далее. Мы ожидаем, что правительство Китая будет придерживаться осторожной политики и продолжит ее аккуратное смягчение, допуская более медленные темпы роста ВВП и уделяя больше внимания качеству и реформам, а не краткосрочным темпам роста", - резюмирует эксперт Julius Baer.