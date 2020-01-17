Цены на сталь, скорее всего, будут расти - Julius Baer

Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков на стороне предложения, отмечает эксперт банка Карстен Менке.

Динамика инфраструктурного сектора и сектора недвижимости в минувшем году разошлась с общим трендом циклического замедления в Китае, и эти два сектора оказались основными драйверами сильного роста производства стали.

Согласно свежим данным по китайской экономике, прошлый год закончился для нее на довольно сильной ноте. На фоне общего циклического снижения устойчивость в 2019 году показали два сектора: инфраструктурный и сектор недвижимости. На них приходится более половины потребления стали в Китае, что сделало их главными драйверами роста производства стали в прошлом году.

"Инфраструктурный сектор стал ключевой сферой, на которую было направлено государственное стимулирование, а цены в секторе недвижимости росли благодаря активизации инвестиционного спроса на недвижимость на фоне неопределенности, - отмечает Карстен Менке. - Продажи недвижимости в прошлом году в Китае достигли рекордных высот, несмотря на структурные проблемы, такие как замедление урбанизации и сокращение количества работоспособного населения в Китае. Мы полагаем, что эти негативные факторы стали причиной недавнего ослабления регулирования рынка недвижимости в небольших городах Китая".

По мнению экспертов Julius Baer, в будущем потребление стали в секторе недвижимости и инфраструктурном секторе, скорее всего, снизится, что означает большую вероятность падения котировок стали. Смягчение торговой напряженности оставит возможность для циклического восстановления, в особенности в производственном секторе, и в то же время снизит необходимость стимулирования в сфере инфраструктуры.

"Рынок недвижимости, тем временем, показывает признаки замедления, поскольку цены перестали расти, а в некоторых городах даже стали снижаться. На этом фоне мы полагаем, что цены на сталь скорее всего будут расти, а не снижаться, с текущих уровней. Кроме того, мы полагаем, что недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков на стороне предложения", - заключает аналитик Julius Baer.