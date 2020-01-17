Уровень поддержки - 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста на ближайшие две недели - 3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" не исключает коррекции фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендует открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста для индекса на ближайшие две недели - 3230 пунктов, сообщается в комментарии компании.

Начало года подарило инвесторам продолжение ралли на фондовом рынке и укрепление рубля. Российские акции росли не только вследствие укрепления рубля, но и под влиянием динамики на мировых площадках, которые также начали год на положительной территории, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"В ближайшее время ход торгов продолжит определять геополитический фактор. Накал страстей спал, но обстановка на Ближнем Востоке далека от спокойной и способна в любой момент обостриться. США усиливают экономический нажим на покупателей нефти с целью подрыва иранского экспорта, но это может вызвать жесткие ответные шаги. Кроме того, такое развитие ситуации приведет к перебоям в поставках нефти или к ее дефициту на рынке. Не исключено, что это вызовет шок, подобный тому, который случился из-за конфликта в этом регионе 40-45 лет назад. Тогда нефть подорожала в десять раз за пять лет", - пишет Г. Ващенко.

"Нефтяной риск-шанс будет одним из важных факторов, влияющих на экономику и фондовый рынок в наступившем году. Волна роста цены на "черное золото" вызовет эйфорию и приток новых денег на рынок. Стоит отметить, что на конец прошлого года на "Московской бирже" было зарегистрировано около 4 млн счетов частных инвесторов. Если на открытие первого миллиона ушло более 10 лет, а еще 2,5 млн были открыты за шесть лет, то при таком притоке шансов на рост у рынка больше, чем на падение. Снижение ставок по вкладам вытесняет деньги домохозяйств в акции и инструменты коллективных инвестиций. Несмотря даже на вероятную техническую коррекцию, интерес инвесторов к российскому фондовому рынку в наступившем году не пропадет, - указывает специалист ИК "Фридом Финанс". - Мы не исключаем коррекцию фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендуем открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Коррекция, скорее всего, не выйдет за рамки технической, уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи. Наибольшую устойчивость могут продемонстрировать акции потребительского сектора. Цель роста для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели - 3230 пунктов".