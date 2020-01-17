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17 января 2020 года 13:10
Уровень поддержки - 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста на ближайшие две недели - 3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" не исключает коррекции фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендует открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста для индекса на ближайшие две недели - 3230 пунктов, сообщается в комментарии компании. Начало года подарило инвесторам продолжение ралли на фондовом рынке и укрепление рубля. Российские акции росли не только вследствие укрепления рубля, но и под влиянием динамики на мировых площадках, которые также начали год на положительной территории, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "В ближайшее время ход торгов продолжит определять геополитический фактор. Накал страстей спал, но обстановка на Ближнем Востоке далека от спокойной и способна в любой момент обостриться. США усиливают экономический нажим на покупателей нефти с целью подрыва иранского экспорта, но это может вызвать жесткие ответные шаги. Кроме того, такое развитие ситуации приведет к перебоям в поставках нефти или к ее дефициту на рынке. Не исключено, что это вызовет шок, подобный тому, который случился из-за конфликта в этом регионе 40-45 лет назад. Тогда нефть подорожала в десять раз за пять лет", - пишет Г. Ващенко. "Нефтяной риск-шанс будет одним из важных факторов, влияющих на экономику и фондовый рынок в наступившем году. Волна роста цены на "черное золото" вызовет эйфорию и приток новых денег на рынок. Стоит отметить, что на конец прошлого года на "Московской бирже" было зарегистрировано около 4 млн счетов частных инвесторов. Если на открытие первого миллиона ушло более 10 лет, а еще 2,5 млн были открыты за шесть лет, то при таком притоке шансов на рост у рынка больше, чем на падение. Снижение ставок по вкладам вытесняет деньги домохозяйств в акции и инструменты коллективных инвестиций. Несмотря даже на вероятную техническую коррекцию, интерес инвесторов к российскому фондовому рынку в наступившем году не пропадет, - указывает специалист ИК "Фридом Финанс". - Мы не исключаем коррекцию фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендуем открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Коррекция, скорее всего, не выйдет за рамки технической, уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи. Наибольшую устойчивость могут продемонстрировать акции потребительского сектора. Цель роста для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели - 3230 пунктов".
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17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500... читать дальше
.17 января 2020 года 11:26
Аналитики Промсвязьбанка не ждут заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в 2020 году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка нефти, сообщается в их комментарии. "Баланс на рынке нефти смещается в сторону навеса предложения,... читать дальше
.17 января 2020 года 10:18
Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом нефть не пускают вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему, указывает А. Антонов,... читать дальше
.17 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу. читать дальше
.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
.16 января 2020 года 10:46
Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы... читать дальше
.16 января 2020 года 10:09
Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"... читать дальше
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