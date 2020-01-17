Доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней - Уралсиб

Доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней, говорится в обзоре Уралсиба.

"Спрос на рисковые активы на глобальных рынках присутствует даже после подписания сделки между США и Китаем, и мы считаем, что такая тенденция в среднесрочной перспективе сохранится, но, вероятно, будет менее выраженной. Впрочем, потенциал для сужения спредов, по нашему мнению, сейчас минимален и в длинных бумагах едва ли превышает 10 б.п. Мы считаем наиболее вероятным сценарием, что доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней", - пишет аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.