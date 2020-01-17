Не рекомендуем пока увеличивать позицию в классических ОФЗ - Промсвязьбанк

Аналитики Просвязьбанка ожидают продолжения консолидации рынка вблизи текущих уровней и не рекомендуют пока увеличивать позицию в классических ОФЗ, говорится в комментарии банка.

"Отметим, что анонсированная активная социальная поддержка в среднесрочной перспективе создает проинфляционные риски, на что может обратить внимание ЦБ РФ на ближайшем заседании 7 февраля. Это, безусловно, ограничивает дальнейший потенциал снижения кривой ОФЗ, доходности которых уже отражают снижение ключевой ставки до 5,5-5,75% годовых. В этом ключе ожидаем продолжения консолидации рынка вблизи текущих уровней; не рекомендуем пока увеличивать позицию в классических ОФЗ", - пишет специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.