Сланцевая нефть Америки - угроза балансу рынка нефти - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка не ждут заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в 2020 году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка нефти, сообщается в их комментарии.

"Баланс на рынке нефти смещается в сторону навеса предложения, несмотря на усилия ОПЕК+. В среднем в 2020 г. мы ждем избытка предложения в 0,3-0,4 млн барр./день, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. - Новые квоты, принятые на недавнем саммите ОПЕК+, не смогут переломить тенденцию к росту предложения, основным источником которого выступают США. Низкая себестоимость добычи позволяет им продолжать наращивать объемы, даже при цене нефти в 50 долл./барр."

Аналитики банка ждут, что добыча в США в 2020 г. составит 13,3 млн барр./день (против 12,2 млн барр. в 2018 г.). Темпы роста добычи замедлятся относительно прошлых лет, но все равно останутся внушительными. Кроме того, Штатам в конце 2019 г. удалось наконец решить логистические проблемы Западного Техаса и Нью-Мексико (там как раз расположен ключевой источник роста добычи сланцев - Пермский бассейн) за счет запуска трубопроводов - EPIC, Cactus II, Grey Oak (совокупной мощностью 2 млн барр./день). В итоге, констатирует Е. Крылова, на начало 2020 г. совокупная мощность нефтепроводов в регионе почти на 1,5 млн барр./день превышает добычу. Конкуренция между трубопроводными компаниями за объемы сырья резко выросла, что отразилось в снижении транспортных тарифов более, чем в 2 раза: с 5 до 1,4 долл./барр. И если теперь удастся решить и проблему избыточного попутного нефтяного газа в регионе (нет необходимой инфраструктуры и мощностей для его улавливания, хранения и транспортировки), то пик сланцевой революции вновь сдвинется.

"Мы не ждем заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в этом году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка. Статистика от Минэнерго пока не выбивается: добыча в США на начало 2020 г. уже превышает 13 млн барр./день", - отмечает специалист Промсвязьбанка.