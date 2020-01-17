.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 января 2020 года 11:08
Рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время - "Нордеа банк"
Рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль может отыграть часть потерянных позиций благодаря позитивному внешнему фону после публикации экономических данных по китайской экономике, отмечают аналитики "Нордеа банка". Кроме того, на следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода. "Мы ожидаем, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. (из-за сезонно более низких поступлений со стороны страховых взносов и налога на прибыль) и составит 1,7 трлн руб. Тем не менее, в пользу сохранения российской валютой комфортных уровней по-прежнему говорят положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе. Таким образом, рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время", - пишут специалисты банка.
.
17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500... читать дальше
.17 января 2020 года 11:26
Аналитики Промсвязьбанка не ждут заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в 2020 году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка нефти, сообщается в их комментарии. "Баланс на рынке нефти смещается в сторону навеса предложения,... читать дальше
.17 января 2020 года 10:18
Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом нефть не пускают вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему, указывает А. Антонов,... читать дальше
.17 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу. читать дальше
.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
.16 января 2020 года 10:46
Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы... читать дальше
.16 января 2020 года 10:09
Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.