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17 января 2020 года 10:37
Пересмотрены ожидания по курсу USD/RUB в 1к'20 с 63 до 61,5 - Росбанк
Аналитики Росбанка пересмотрели свои ожидания по курсу USD/RUB в 1к'20 с 63 до 61,5, сообщается в их комментарии. "В конце декабря 2019 года для российского валютного рынка произошел ряд позитивных изменений, который позволяет ожидать более крепкую траекторию движения рубля. Мы пересмотрели наши ожидания по курсу USD/RUB в 1к'20 с 63 до 61,5. Во втором полугодии ожидаем более плавное ослабление курса до 64,8 в 4к'20 в сравнении с предыдущим прогнозом (66,5)", - указывают аналитики Росбанка. Пересмотр связан в первую очередь с улучшением внешнего фона, отмечают аналитики. Во-первых, снизилась геополитическая напряженность, а также наметился прогресс в отношениях с Украиной после заключения контрактов на транзит и поставку газа. Это позволило снизить риск-премию в стоимости рубля, что также прослеживается в падении 5-летнего CDS для России до 60 бп (96 бп в среднем за последний год). Во-вторых, прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и заключение первого этапа соглашения улучшили общие настроения на развивающихся рынках и поддержали нефтяные котировки. Также наблюдается поддержка для рубля и со стороны внутренних факторов, указывают специалисты. "Несмотря на заявленные В. Путиным инициативы по увеличению социальных трат, рост потребительских цен останется весьма сдержанным. По нашим последним оценкам, большую часть года инфляция будет находиться ниже 3% г/г, а завершит год на уровне 3,4% г/г. На этом фоне мы полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в 1п'20 (SGe: -50бп до 5,75%). Кроме того, мы не исключаем послаблений в бюджетном правиле во второй половине 2020 года на фоне трат ликвидной части Фонда Национального Благосостояния, что может стать новым фактором поддержки для рубля", - пишут они.
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