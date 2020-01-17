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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон $64-65 за баррель по-прежнему выглядит наиболее актуальным для нефти - Алор Брокер
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17 января 2020 года 10:18
Диапазон $64-65 за баррель по-прежнему выглядит наиболее актуальным для нефти - Алор Брокер
Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом нефть не пускают вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему, указывает А. Антонов, диапазон торгов в 64-65 доллара за баррель выглядит наиболее актуальным.
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17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500... читать дальше
.17 января 2020 года 11:26
Аналитики Промсвязьбанка не ждут заката сланцевой революции в США, по крайней мере, в 2020 году. Базовый сценарий предполагает продолжение роста добычи сланцев, что будет давить на баланс рынка нефти, сообщается в их комментарии. "Баланс на рынке нефти смещается в сторону навеса предложения,... читать дальше
.17 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу. читать дальше
.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
.16 января 2020 года 10:46
Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы... читать дальше
.16 января 2020 года 10:09
Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"... читать дальше
.16 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг. читать дальше
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