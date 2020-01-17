Диапазон $64-65 за баррель по-прежнему выглядит наиболее актуальным для нефти - Алор Брокер

Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Во многом нефть не пускают вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему, указывает А. Антонов, диапазон торгов в 64-65 доллара за баррель выглядит наиболее актуальным.