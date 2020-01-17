Не исключаем продолжения роста на российском фондовом рынке в пятницу - "Инвестиционная палата"

Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов пятницы преимущественно растут, цена на энергоносители и металлы стабильны. "Мы не исключаем продолжения роста на российском фондовом рынке, ближайшей целью роста по индексу Мосбиржи выступает значение 3164 пункта, по индексу РТС - 1618 пунктов", - указывает риск-менеджер "Инвестиционной палаты" Александр Крылов.