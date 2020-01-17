Ориентир по паре USD/RUB на пятницу - 61-61,50 - ИК "Фридом Финанс"

Иностранные инвесторы займут выжидательную позицию, и определятся в вопросе увеличения или сворачивания инвестиций в рублевые активы на горизонте месяца. До этого времени укрепление рубля ниже отметки 60 к доллару маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Ориентир по паре USD/RUB на пятницу составляет диапазон 61-61,50.