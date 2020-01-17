Локальное ослабление рубля может продолжиться - ИФК "Солид"

Локальное ослабление рубля может продолжиться, сообщается в комментарии ИФК "Солид".

Уровень поддержки по Brent сформирован на отметке $64 за баррель. Рубль продолжил слабеть к доллару и евро. Помимо политических изменений, которые могли вызвать уход ряда нерезидентов с рынка, динамика валют на мировых рынках не способствовала росту рубля.

"Локальное ослабление может продолжиться, хотя вскоре влияние факторов роста прежде всего от замедления инфляции способно вернуться", - считает аналитик Вадим Кравчук.