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17 января 2020 года 09:01

Доходность инвестиций в акции РФ, скорее всего, будет низкой или отрицательной - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что инвесторы в настоящее время не получают адекватной компенсации за риск. Аналитики прогнозируют низкую или даже отрицательную доходность инвестиций в акции РФ в среднесрочной перспективе.

"Наш прогнозный уровень по индексу РТС на 2020 год остается на отметке 1600 пунктов (с учетом дивидендов), что предполагает небольшой потенциал снижения в условиях текущего умеренного позитивного макроэкономического сценария. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что инвесторы не получают адекватной компенсации за риск, и прогнозируем низкую или даже отрицательную доходность инвестиций в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре.

По итогам недели с 9 по 15 января средний объем длинных позиций розничных инвесторов среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 1,8%, при этом короткие позиции увеличились на 25% по сравнению со среднемесячным уровнем. Как считают аналитики, розничные инвесторы посчитали рост рынков возможностью для того, чтобы продавать и "шортить".

В то же время фонды ETF продолжают демонстрировать большой объем притока капитала. "Так, по итогам прошедшей недели российский рынок акций получил еще $72 млн новых денег в рамках консолидированных притоков после почти $100 млн на предыдущей неделе. Таким образом, благодаря одним только притокам в специализированные фонды акций ETF российские акции получили чистый приток капитала в размере $370 млн, что несколько ниже уровней конца января-начала февраля 2019 года и первых недель 2018 года. Отметим, что в указанные периоды рынки также продемонстрировали очень хорошую динамику. Нас беспокоит возможная перегретость рынка, и мы видим риски коррекции на горизонте ближайших нескольких недель", - пишут эксперты.

Позиционирование во всех секторах по большей части было смещено в сторону продаж. "На плаву остались только телекомы, однако чистые покупки в секторе выглядят крайне несущественными. Продажи в потребсекторе и электроэнергетике оказались незначительными, тогда как нефтегаз и компании финансового сектора вошли в число аутсайдеров. Нижнюю строчку заняли газовые компании из-за сокращения позиций в "НОВАТЭКе" (MOEX: NVTK). Относительно предыдущей недели нефтяной сектор показал наихудшую динамику позиционирования, тогда как продажи по большей части были сосредоточены в "Сургутнефтегазе" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" (MOEX: TATN), - отмечается в аналитическом материале.

Наиболее активно в период с 9 по 15 января инвесторы сокращали длинные позиции в акциях компаний с наибольшей рыночной капитализацией, которые в то же время являются самыми ликвидными - в последние несколько торговых сессий фиксация прибыли в "голубых фишках" набирала обороты. "Такой тренд соответствует в целом пессимистичным сдвигам в позиционировании розничных клиентов, о которых мы писали выше", - подчеркивают аналитики.

Еще одним заметным трендом отчетной недели стало избавление инвесторов от бумаг с наиболее высоким прогнозным ростом прибыли на акцию в 2020 году. "Так, "лонги" в акциях с темпами роста EPS (прибыль на акцию) выше среднего сократились на 3,4% за период", - говорится в заключение обзора.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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