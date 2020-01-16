Поддержку российским акциям в четверг оказала динамика западных площадок - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в четверг смог возобновить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок.

Если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США Dow Jones и S&P500 в ходе первого часа торгов установили новые максимумы, прибавляя порядка 0,5%. Также покупкам способствовало восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent пытается закрепиться выше 64,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18:10 индекс Мосбиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись в район 3154 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ОГК-2 и Магнит, рост которых составил 6,2% и 5%. Хуже рынка торговались Мосбиржа, Алроса и Ростелеком, потерявшие более 1%.

"Индекс Мосбиржи в ходе сессии смог вплотную подойти к историческим максимумам, - комментирует Богдан Зварич. - В случае сохранения спроса на риск и позитивных настрой на внешних площадках уже завтра наш рынок может попытаться установить новые максимумы. Отметим, что ближайшие уровни достаточно слабы, чтобы оказать индексу Мосбиржи поддержку в случае попыток коррекционного снижения. Основными же поддержками могут выступать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий чуть ниже 3040 пунктов и уровень 3000 пунктов".