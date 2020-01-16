Аналитики не ожидают значительного улучшения ситуации в экономике РФ

Аналитики не ожидают существенного улучшения ситуации в экономике РФ, говорится в обзорах инвестбанков.

"Изменения в кабмине, инициативы Владимира Путина и смещение акцента на внутреннюю повестку в ежегодном Послании президента Федеральному собранию, по всей видимости, призваны обеспечить поддержку в преддверии выборов. Однако влияние этих шагов на макроэкономические показатели в ближайшее время будет ограниченным. Мы не меняем наши прогнозы на 2020 год", - говорится в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова.

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова по РФ, радикальное улучшение ситуации в экономике (вследствие политических перестановок) вряд ли произойдет.

"Так, консерватизм бюджетной политики, который наблюдается с начала кризиса 2015 года (и является, на наш взгляд, основным тормозом экономического роста), возник как защитная реакция властей на ухудшение отношений с Западом (в том числе на действующие санкции и возможность их ужесточения и прочие внешние риски). На наш взгляд, этот подход разделяется президентом РФ, а потому характер политики вряд ли сильно поменяется с приходом нового правительства", - пишет в обзоре Мурашов.

По мнению Тихомирова, отставка правительства, как и послание президента, обусловлена соображениями предстоящих выборов. "Низкие рейтинги популярности экс-премьера Медведева и ослабление поддержки партии "Единая Россия", которую он возглавляет, - серьезная проблема для Кремля в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Однако выбор Михаила Мишустина в качестве замены Медведеву вряд ли приведет к серьезным политическим изменениям", - полагает эксперт.

"Хотя эти изменения могут вызвать некоторую краткосрочную волатильность на рынке, мы не считаем, что это меняет макрокартину российской экономики, основные стержни которой были вчера анонсированы президентом во время его выступления. Исходя из пакета объявленных социальных мер (увеличение денежных выплат на одного ребенка до трех лет, предоставление выплат на детей от трех до семи лет и продление программы материнского капитала до 2026 года - в общей сложности на сумму до 450 млрд рублей), мы повысили наш прогноз роста ВВП РФ на 2020 год с 1,4% до 1,8%. Проблема экономического роста остается в центре внимания макроэкономической повестки", - пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Главный экономист Deutsche Bank Петр Сидоров незначительно повысил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году - с 1,6% до 1,8%.

По мнению экономиста инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софьи Донец, с учетом последних событий вероятность реализации предвыборных социальных стимулов существенно повышается, что приведет некоторому ускорению роста.

"С учетом изменений можем увидеть несколько более высокий рост, несколько более слабый рубль в 2020 году", - написала Донец в комментарии.

"Назначение Мишустина стало сюрпризом, однако реакция рынка в целом была позитивной. Опыт Мишустина в должности главы ФНС и анонсированная им повестка позволяют предположить, что общая стратегия правительства будет полностью преемственной и дополнительных рисков для стабильности не стоит ожидать (учитывая, что именно Мишустин стоял во главе проекта, обеспечившего существенное повышение доходов бюджета). С другой стороны, после вчерашних заявлений важность парламентских выборов 2021 года существенно возрастает. Это может означать, во-первых, что вероятность реализации предвыборных социальных стимулов значительно повышается, и, во-вторых, что финальные перестановки в правительстве мы увидим только осенью. В этом году рынкам придется обращать внимание на внутреннюю политическую повестку, а не только на внешнюю", - считает экономист "Ренессанс Капитала".

Кроме того, Донец отметила, что не меняет свой взгляд на изменение процентных ставок в РФ в 2020 году, так как при ускорении роста доходов на фоне реализации предвыборных стимулов риски "зависания" инфляции на низком уровне (и соответственно аргументы для дальнейшего снижения ставки ЦБ) еще более сокращаются. "Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 6,0% на конец 2020 года", - сообщила она.

"Некоторые инициативы Путина в социальной сфере, скорее всего, помогут снизить уровень бедности и поддержат рост реальных доходов населения. Вместе с тем влияние на макроэкономические показатели, как мы полагаем, будет ограниченным и отложенным во времени. Ключевой посыл послания президента, на наш взгляд, заключается в официальном запуске подготовки к выборам 2021 года. Мы ждем новых популистских инициатив со стороны Кремля и правительства в ближайшие месяцы. На данном этапе мы не видим причин для пересмотра макропрогноза на 2020 год: мы по-прежнему ожидаем, что в этом году рост экономки ускорится до 2%, инфляция останется ниже 3% в I половине 2020 года, а затем постепенно вырастет до 3,5-3,7%, средний курс рубля составит 64 руб./$1", - говорится в обзоре Владимира Тихомирова из "БКС Глобал Маркетс".