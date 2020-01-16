Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer

Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться значительно, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Переговоры по второй части соглашения должны начаться после того, как в середине февраля вступит в силу первая часть. Тем не менее, до сих пор неясно, смогут ли переговоры завершиться подписанием документа до президентских выборов в США в ноябре текущего года.

"Первая часть торгового соглашения предусматривает более строгую охрану прав интеллектуальной собственности в Китае, обязательства Китая не манипулировать своей валютой и увеличить импорт американских товаров на сумму 200 млрд долл. США за следующие два года, - указывает эксперт Julius Baer. - Соглашение устанавливает целевые значения для повышения импорта из США в Китай на основе данных за 2017 год по промышленным и сельскохозяйственным товарам, энергоносителям и сфере услуг. В 2017 году Китай закупил в США товаров на сумму около 130 млрд долл. США, а также услуг на сумму около 56 млрд долл. США".

Что касается сельскохозяйственной продукции, Китай должен увеличить их импорт с 24 млрд долл. США в 2017 году как минимум на 12,5 млрд долл. США в 2020 году и 19,5 млрд долл. США в 2021 году, отмечается в комментарии Julius Baer. "Эти цифры устанавливают очень амбиционные цели, и неясно, могут ли они быть достигнуты, - подчеркивает Софи Альтерматт. - Возможная неудача может привести к новой эскалации внешнеторгового конфликта между двумя странами, что ставит текущую нормализацию отношений в довольно хрупкое положение".

Кроме того, соглашение имеет ограниченное действие и не затрагивает некоторые ключевые проблемы между двумя странами, включая промышленные субсидии в Китае и вопросы киберворовства. Более того, соглашение не накладывает обязательства по дальнейшим снижениям существующих тарифов ни на одну из сторон, подчеркивает экономист Julius Baer.