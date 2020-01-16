.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции "Магнита" обладают неплохими перспективами повышения - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 января 2020 года 14:26
Акции "Магнита" обладают неплохими перспективами повышения - ИК "Велес Капитал"
Российские фондовые индексы к середине торгов четверга пребывали в плюсе, но держались на расстоянии от недавних максимумов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,77% до 3156,69 пункта, а индекс РТС прибавил 0,63%, до 1612,44 пункта. Рубль к середине сессии ослаб к доллару и евро, корректируясь от многонедельных максимумов. Доллар находился выше 61,50 руб., а евро стремился к 69 руб. Лидерами роста к середине дня были обыкновенные акции "Мечела" (+4,46%) и бумаги "Детского мира" (+4,14%). Акции "Магнита" подорожали на 3,04%. В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,56% и -0,90% соответственно). По мнению эксперта ИК "Велес Капитал", с технической точки зрения акции "Магнита" на этой неделе поднялись к максимумам с сентября прошлого года (3577 руб.), после чего немного сдали позиции, не удержав сопротивление 3550 руб. "Последняя отметка служит препятствием для развития роста бумаг в район 3710 руб. (пики с августа 2019 года). ADX недельного графика говорит о сдержанной силе восходящего тренда и не исключает некоторой коррекции акций в район 3450 руб. В целом же бумаги до падения ниже 3310 руб. обладают неплохими среднесрочными и краткосрочными перспективами повышения", - отмечает Елена Кожухова.
.
16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
.16 января 2020 года 10:46
Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы... читать дальше
.16 января 2020 года 10:09
Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"... читать дальше
.16 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг. читать дальше
.16 января 2020 года 09:15
Наиболее комфортный диапазон для нефти составляет $64-65 за баррель, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей, что в 5 раз больше прогнозов. Эта новость вновь не дала закрепиться котировкам ниже 64 долларов. Пока наиболее комфортным диапазоном для... читать дальше
.15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.