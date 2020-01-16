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16 января 2020 года 13:27
ING Bank ожидает смягчения бюджетной политики в РФ после назначения нового правительства
ING Bank ожидает смягчения бюджетной политики в РФ после назначения нового правительства, говорится в обзоре главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина. По мнению Долгина, приоритеты экономической политики РФ могут сместиться с поддержания макростабильности в сторону бюджетного стимулирования. "Ключевым достижением уходящего кабинета министров стало резкое улучшение финансовой позиции государства: уровень цен на нефть, необходимый для балансирования бюджета, снизился с $110-115 за баррель в 2012-2013 годах до уровня ниже $50 за баррель в 2019 году, в том числе за счет сокращения государственных расходов, повышения эффективности собираемости налогов, а также повышения ставки НДС и пенсионного возраста в 2018 году. Хотя эти меры были необходимы для восстановления фискальных резервов, которые в настоящее время превышают 7% ВВП, и поддержания низкого уровня государственного долга, они также внесли свой вклад в стагнацию доходов и потребления домохозяйств в РФ, что привело к снижению политических рейтингов. Поэтому неслучайно отставка нынешнего кабинета министров идет рука об руку с призывом об усилении парламента и объявлением дополнительных мер социальной поддержки в дополнение к уже объявленным планам инвестирования части ФНБ внутри страны", - говорится в обзоре. В то же время эксперт отмечает, что новый кабинет министров, скорее всего, сосредоточится на повышении эффективности государственного управления. "Новому кандидату в премьер-министры ставят в заслугу масштабное и эффективное обновление системы налогового администрирования. Это говорит о том, что на повестке дня может быть общее повышение эффективности и качества государственных услуг, и это является положительным сигналом. Краткий опыт нового премьер-министра на финансовых рынках в 2008-2010 годах также позитивен. Между тем технократический характер нового назначения, в отличие от других обсуждавшийся ранее кандидатов, включая главу Счетной палаты Алексея Кудрина или главу Сбербанка (MOEX: SBER) Германа Грефа, предполагает, что кабинет министров вряд ли будет иметь большой вес в более широких политических вопросах, что сохраняет вопрос структурных реформ открытым на данный момент", - подчеркивает он. Кроме того, Долгин считает, что, судя по всему, у властей есть "дорожная карта" политического процесса на 2021-2024 годы. "Одним из ключевых вопросов после переизбрания Владимира Путина на второй президентский срок подряд (четвертый в общей сложности) в 2018 году была неопределенность на 2024 год. Поэтому предлагаемая конституционная реформа (ожидания которой циркулируют уже в течение двух-трех лет) не шок, а скорее долгожданный ответ: все выглядит так, что Владимир Путин планирует освободить президентский пост, сохраняя при этом контроль над исполнительной властью либо через Госсовет, либо через усилившийся парламент. В некотором смысле это должно снизить политическую неопределенность, которая могла быть проблемой для российского корпоративного сектора", - пишет экономист.
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