Открыт потенциал роста для акций компаний потребительского сектора - "НФК-Сбережения"

Появилась долгосрочная перспектива развития у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора, говорится в комментарии "НФК-Сбережения".

"Перед властью поставлена миссия усиления суверенитета страны и перехода к социально-ориентированной экономике. Для этого государство должно решить демографические проблемы, создать условия для существенного повышения доходов граждан, обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов. При этом ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5% с доведением доли инвестиций до 25% в 2024 году. От того насколько эффективно будет решать поставленные задачи новое правительство, будет определяться динамика и на фондовых рынках. На текущий момент для инвесторов данная ситуация означает, что у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос, впервые за многие годы появилась долгосрочная перспектива развития. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора, - отмечает директор по развитию и стратегическому планированию

"НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - С другой стороны, поставленные перед государством задачи предполагают ежегодное увеличение расходов порядка 500 млрд руб. (до 0,5% ВВП). В этой связи стимулирование расходов в условиях лага роста предложения послужит важнейшим проинфляционным фактором. Таким образом, в текущем году следует готовиться к росту инфляции. Более того, выход за пределы таргета может ускорить решение Банка России о завершении политики смягчения и переходу к более жесткой денежно-кредитной политике".