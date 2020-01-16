Новый выпуск PHORRU’25 в целом оценен справедливо, рост котировок на вторичном рынке не ожидается - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что новый выпуск PHORRU’25 в целом оценен справедливо, и не ожидают роста котировок на вторичном рынке, говорится в их обзоре.

"ФосАгро" (BBB-/Baa3/BBB-) успешно разместило в среду пятилетний евробонд на 500 млн долларов с рекордно низкой доходностью 3,05%. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 3,375%, но затем дважды снижался до итоговых 3,05–3,1%, и размещение прошло по нижней границе этого диапазона – 3,05%, в результате купон оказался рекордно низким среди российских корпоративных евробондов.

Такая доходность предполагает спред к суверенной кривой около 55 б.п., и размещение прошло с премией примерно 15 б.п. к более короткому PHORRU’23 (YTM 2,9%) при разнице в дюрации 1,5 года, то есть премия за год дюрации составила всего 10 б.п. Такое удачное размещение стало возможным благодаря большому спросу – около 2 млрд долл., что в четыре раза больше объема предложения (500 млн долларов).

"Мы считаем, что новый выпуск PHORRU’25 в целом оценен справедливо, и не ожидаем роста котировок на вторичном рынке", - указывает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.