Ценам на нефть не дают упасть ниже $60 и закрепиться выше $65 - "Нордеа банк"

Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно восстанавливаются на фоне позитивных сообщений по торговой сделке между США и Китаем. Снижение градуса напряженности в торговых отношениях между двумя странами было позитивно воспринято участниками нефтяного рынка. Как следствие, накануне в вечерние часы котировки восстанавливались от просадки, вызванной данными Минэнерго США. По данным Минэнерго, хотя запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на более чем 2.5 mb, в то же время запасы бензина выросли почти на 7 mb, а запасы дистиллятов - на 8 mb. Кроме того, добыча нефти в США снова обновила исторический максимум и выросла до 13 mbd.

"Таким образом, в условиях замедляющегося глобального спроса на нефть рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl. При этом ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl", - указывают аналитики банка.