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16 января 2020 года 11:28
Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ
Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться, сообщается в комментарии РФПИ. "Президент РФ явно отметил, что приоритетом правительства останется макроэкономическая стабильность, поэтому, полагаем, что речи о каких-то значительных изменений в экономической политике не идет, и фокус по-прежнему останется на реализации положений Национальных проектов и улучшении динамики доходов населения и всей экономики. Выбор кандидатуры бывшего главы ФНС Мишустина на должность нового премьер-министра нельзя назвать ожидаемым, однако окончательная оценка инвесторами перспектив будет возможна лишь после объявления конфигурации нового правительства и персоналий в финансово-экономическом блоке. Для рубля эти новости каких-то рисков не несут, хотя повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62/USD пока может сохраниться", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 11:53
Рост добычи нефти в США не позволяет котировкам закрепиться выше отметки $65/bbl, а ограничение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ позитивно влияет на рынок и не дает ценам на нефть упасть ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно... читать дальше
.16 января 2020 года 10:46
Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы... читать дальше
.16 января 2020 года 10:09
Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"... читать дальше
.16 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг. читать дальше
.16 января 2020 года 09:15
Наиболее комфортный диапазон для нефти составляет $64-65 за баррель, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Запасы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей, что в 5 раз больше прогнозов. Эта новость вновь не дала закрепиться котировкам ниже 64 долларов. Пока наиболее комфортным диапазоном для... читать дальше
.15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
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