Уралсиб подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнита"

Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнита", сообщается в обзоре.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании. Хорошая динамика продаж в период новогодних праздников может быть индикатором достаточно сильных результатов за 4 кв. 2019 г., а также может говорить о достижении определенных улучшений на фоне перемен в управленческой команде, происходивших в компании в течение последнего времени. Вместе с тем пока нет возможности оценить динамику продаж "Магнита" в сезон новогодних праздников относительно других компаний сектора. Также ключевым вопросом остается уровень рентабельности компании. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Магнита", - пишут аналитики Уралсиба.