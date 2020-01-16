Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные цены могут возобновить краткосрочный рост, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы утром в четверг прибавляют чуть более 0,5% после снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, но запасы нефтепродуктов при этом подскочили более чем на 10 млн баррелей, оказав давление на настроения.

"Цены, тем не менее, смогли удержаться выше поддержек 63,35 долл. для Brent и 57,50 долл. для WTI, что указывает на шансы возобновления краткосрочного роста", - пишет аналитик Елена Кожухова.