БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций ПИКа до "держать" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", осталось без изменений и составляет 450 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ГК ПИК", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 454,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 406,1 рубля за штуку.