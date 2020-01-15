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15 января 2020 года 18:52
Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 24-30%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с 6550 рублей до 8100 рублей и с $102 до $133 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "По нашему мнению, текущие цены на нефть позволят "ЛУКОЙЛу" удерживать высокие финансовые результаты. Более того, они полагают, что "ЛУКОЙЛ" увеличит объемы добычи льготной нефти, в том время как добыча на зрелых месторождениях с высокой долей налогов будет сокращаться. А в результате новой дивидендной политики резко вырастут дивидендные выплаты, которые могут увеличиться до 742 рублей на акцию уже по итогам 2020 года", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 8100,0 (текущая цена - 6523,0), рекомендация- покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для акций; цены в рублях) - 133,0 (текущая цена - 106,5), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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