.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Газпромбанк повысил оценку акций Мосбиржи на 15%, оставив рейтинг "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 января 2020 года 18:35
Газпромбанк повысил оценку акций Мосбиржи на 15%, оставив рейтинг "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 132 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Клапко. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений. "Совокупный торговый оборот в 2019 году сократился на 7,3% (минус 3% в 2018 году). Практически все сегменты показали негативную динамику. Исключением стал сегмент акций (рост на 15%) и облигаций с очисткой от подсегмента однодневных инструментов (рост на 5%). В последующих годах мы закладываем среднегодовые темпы роста совокупного торгового оборота на уровне 4%: с более сильной динамикой (7-15%) в цикличных сегментах (акции, облигации, деривативы) и более скромной (3-4%) - в сегментах денежного и валютного рынков. На этом фоне мы полагаем, что рост комиссий в 2019 году продемонстрирует замедление: на 7,9% против роста на 11,5% в 2018 году. В 2019-2023 годах мы ждем роста комиссий на уровне 7,5% с допущениями стабильной средней маржи по ключевым сегментам", - говорится в обзоре. По оценкам Клапко, финансовый доход "Мосбиржи" за 2019 год преподнесет сюрприз, однако его повторения в последующие годы эксперт не ожидает. "Финансовый доход биржи, как мы ожидаем, продемонстрирует первый за 4 года рост (9%) за счет хорошей динамики клиентских остатков, дохода от переоценки и валютных свопов. Это позволит обеспечить увеличение чистой прибыли на 2% по итогам 2019 года, несмотря на слабую торговую активность и единовременный убыток на рынке зерна. В 2020-2023 годах мы ожидаем возобновления снижения финансового дохода "Мосбиржи" (в среднем на 9% ежегодно) в рамках постепенного сокращения клиентских остатков и негативного тренда в средней доходности портфеля. При этом мы признаем, что в этой статье могут быть сюрпризы, связанные с переоценкой и валютными операциями", - пишет аналитик. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 116,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 114,3 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.