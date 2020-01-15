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15 января 2020 года 18:00
Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке - ИК "Фридом Финанс"
Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная. В первые минуты наблюдалось снижение котировок основных бумаг в пределах 0,5%, CDS на 5- летние евроооблигации подскочил в моменте на 3%. Пара USD/RUB достигала отметки 61,81. Доходность ОФЗ выросла на 0,01-0,03 п.п. Спустя полчаса рынки стали успокаиваться, ряд бумаг пошли в рост. Газпром прибавляет уже около 1%. Рубль торгуется ниже 61,50 к доллару. Индексы вблизи значений закрытия вторника. "Стоит отметить, что динамика фьючерсов на американские индексы слабоотрицательная, так что не только новость об отставке влияет сегодня на ход торгов, - отмечает Георгий Ващенко. - Инвесторы пока заняли выжидательную позицию. Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли. Я полагаю, что бурно могут отыгрываться слухи и новости на тему персональных назначений в будущем Правительстве". По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", существенных изменений нельзя исключать в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными Президентом задачами. Ключевым, безусловно, будет и вопрос главы кабинета министров. Но в целом, каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают. "Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Ориентир на конец недели: 3100-3150 п. по индексу Мосбиржи", - заключает Георгий Ващенко.
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15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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