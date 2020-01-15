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Главная / Аналитикам / Аналитика / Газпромбанк ожидает роста индекса РТС до 1810п и индекса МосБиржи до 3730п в 2020г
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15 января 2020 года 17:25
Газпромбанк ожидает роста индекса РТС до 1810п и индекса МосБиржи до 3730п в 2020г
Газпромбанк (MOEX: GZPR) ожидает продолжения роста фондового рынка РФ в 2020 году, говорится в обзоре банка. По оценке стратега Газпромбанка по российскому рынку акций Ильи Фролова, прогнозируемый на текущий год уровень индекса РТС составляет 1810 пунктов, а индекса МосБиржи - 3730 пунктов. "Мы ожидаем сокращения дисконта в оценках акций РФ к EM (развивающиеся рынки - прим. ИФ) на фоне сокращения премии за риск, а также повышения коэффициента дивидендных выплат. Это позволит достичь российскому фондовому рынку целевого коэффициента "P/E" на уровне 7-8x, а капитализация рынка акций РФ приблизится к $1 трлн", - пишет Фролов. Кроме того, он отмечает, что приток капитала в акции РФ со стороны локальных инвесторов будет набирать обороты. По оценкам стратега, он составит по меньшей мере 500 млрд рублей по итогам года. Аналитики Газпромбанка также выбрали топ-акции на российском фондовом рынке, которые будут наиболее привлекательными в 2020 году. В топ-список на 2020 год входят акции следующих компаний РФ: "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), TCS Group, ВТБ (MOEX: VTBR), "Магнита" (MOEX: MGNT), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), Globaltrans.
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15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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