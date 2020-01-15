Газпромбанк ожидает роста индекса РТС до 1810п и индекса МосБиржи до 3730п в 2020г

Газпромбанк (MOEX: GZPR) ожидает продолжения роста фондового рынка РФ в 2020 году, говорится в обзоре банка. По оценке стратега Газпромбанка по российскому рынку акций Ильи Фролова, прогнозируемый на текущий год уровень индекса РТС составляет 1810 пунктов, а индекса МосБиржи - 3730 пунктов.

"Мы ожидаем сокращения дисконта в оценках акций РФ к EM (развивающиеся рынки - прим. ИФ) на фоне сокращения премии за риск, а также повышения коэффициента дивидендных выплат. Это позволит достичь российскому фондовому рынку целевого коэффициента "P/E" на уровне 7-8x, а капитализация рынка акций РФ приблизится к $1 трлн", - пишет Фролов.

Кроме того, он отмечает, что приток капитала в акции РФ со стороны локальных инвесторов будет набирать обороты. По оценкам стратега, он составит по меньшей мере 500 млрд рублей по итогам года.

Аналитики Газпромбанка также выбрали топ-акции на российском фондовом рынке, которые будут наиболее привлекательными в 2020 году.

В топ-список на 2020 год входят акции следующих компаний РФ: "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), TCS Group, ВТБ (MOEX: VTBR), "Магнита" (MOEX: MGNT), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), Globaltrans.