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15 января 2020 года 16:40
Raiffeisenbank поднял оценку акций Интер РАО в 1,5 раза, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 5 рублей до 7,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная стоимость акций "Интер РАО" была повышена в результате снижения безрисковых ставок и полного включения всей подушки ликвидности компании в модель ее оценки в преддверии объявления новой стратегии в мае. "На данный момент, несмотря на январский рост, инвесторы по-прежнему не учитывают большую часть чистой денежной позиции "Интер РАО" в котировках, сомневаясь, что она достанется миноритарным инвесторам в будущем из-за низких дивидендов. Поэтому переоценка в котировках подушки ликвидности может случиться или на слухах о повышении дивидендов, или на новостях и слухах о новых инвестициях за счет денег, оцененных сейчас рынком в ноль", - пишет Гарамита. По его оценкам, свободный денежный поток компании сильный и достаточен даже для увеличения дивидендов в 4 раза, не говоря об увеличении доли выплат с 25% до 50% от чистой прибыли. "Тем не менее, мы больше верим в рост котировок за счет усиления слухов о новых поглощениях накануне новой стратегии, которая должна уточнить цели возможных приобретений и использования накопленных средств. К примеру, теоретическое приобретение "Юнипро" (MOEX: UPRO) из неоцененных денег (обсуждаемое в СМИ) могло бы добавить до 25-30% к капитализации "Интер РАО", а приобретение Калининградских активов (судьба которых решится после ввода всех объектов к концу этого года) до 15%", - говорится в обзоре Raiffeisenbank. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 8,29 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 6,03 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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15 января 2020 года 15:48
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.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
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.15 января 2020 года 13:15
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.15 января 2020 года 11:24
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.15 января 2020 года 10:11
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.15 января 2020 года 09:38
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Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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