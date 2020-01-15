Можно покупать Brent от текущих уровней с целью $70 за баррель - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов.