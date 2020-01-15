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15 января 2020 года 14:58
"ВТБ Мои инвестиции" открыл новую торговую идею "Покупать акции Юнипро"
"ВТБ Мои инвестиции" считает целесообразной покупку акций "Юнипро" не дороже 2,95 рубля с целевым уровнем 3,31 рубля и стоп-лоссом 2,65 рубля в рамках новой торговой идеи, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции". "Юнипро" успешно провела гидроиспытания и все необходимые монтажные работы по вводу в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Мы ожидаем, что в феврале-марте компания сможет запустить блок в эксплуатацию. Запуск положительно скажется на финансовой стабильности и устойчивости дивидендов компании, так как строительство энергоблока осуществлялось по программе ДПМ, по которой гарантируется высокий возврат на инвестиции за счет повышенных платежей на мощность. По нашим оценкам, ежегодная выручка от третьего энергоблока составляет 12-13 млрд руб., а рост показателя EBITDA может составить 52% в 2020 г. - до 43 млрд руб. Новая дивидендная политика "Юнипро" предполагает увеличение выплат и их поддержание на уровне 20 млрд руб. в год в 2020-2022 годах, что представляет очень привлекательную доходность для инвестора в размере 11,1% годовых", - говорится в аналитических материалах.
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Компании упоминаемые в новости: Юнипро
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15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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