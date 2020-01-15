"ВТБ Мои инвестиции" открыл новую торговую идею "Покупать акции Юнипро"

"ВТБ Мои инвестиции" считает целесообразной покупку акций "Юнипро" не дороже 2,95 рубля с целевым уровнем 3,31 рубля и стоп-лоссом 2,65 рубля в рамках новой торговой идеи, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции".

"Юнипро" успешно провела гидроиспытания и все необходимые монтажные работы по вводу в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Мы ожидаем, что в феврале-марте компания сможет запустить блок в эксплуатацию. Запуск положительно скажется на финансовой стабильности и устойчивости дивидендов компании, так как строительство энергоблока осуществлялось по программе ДПМ, по которой гарантируется высокий возврат на инвестиции за счет повышенных платежей на мощность. По нашим оценкам, ежегодная выручка от третьего энергоблока составляет 12-13 млрд руб., а рост показателя EBITDA может составить 52% в 2020 г. - до 43 млрд руб. Новая дивидендная политика "Юнипро" предполагает увеличение выплат и их поддержание на уровне 20 млрд руб. в год в 2020-2022 годах, что представляет очень привлекательную доходность для инвестора в размере 11,1% годовых", - говорится в аналитических материалах.