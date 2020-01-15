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15 января 2020 года 14:45
Доразмещение VEON выпуска VIP25 увеличивает шансы на выкуп VIP23 и повышение рейтинга от Moody's - Газпромбанк
Доразмещение компанией VEON бондов выпуска VIP25 на $300 млн по цене 103,75% от номинала увеличивает шансы на выкуп выпуска VIP23 и повышение рейтинга от Moody's, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Евгения Хилинского и Владислава Данилова. "Цена доразмещения составила 103,75%, что соответствует доходности к опциону колл на уровне 3,17%, - отмечают эксперты инвестбанка. - На закрытии предыдущего дня доходность (mid) к колл-опциону VIP25 составляла 3,03% и, на наш взгляд, была низкой как относительно кривой самой компании, так и относительно аналогов, поэтому премия на доразмещении оправдана. Так, доходность VIP24 составляла 2,97% при значительной разнице в дюрации (3,8 лет у VIP24 и 4,5 лет у VIP25). Спред VIP25 к GMKNRM24 составлял 6 б.п. при среднем значении 10 б.п. и заметной разнице в кредитном качестве". По мнению Евгения Хилинского и Владислава Данилова, VEON в рамках стратегии по упорядочению корпоративной структуры и снижения расходов на обслуживание долга может принять решение о выкупе дорогого в обслуживании VIP23 7,25, выпущенного на уровне дочерней GTH, основные активы которой были интегрированы внутри группы в течение последнего квартала 2019 г. Компания указывает рефинансирование в качестве приоритетного направления использования средств, что, по мнению аналитиков Газпромбанка, усиливает вероятность повышения рейтинга от Moody’s («Ва2», позитивный) в начале этого года.
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15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
ГК "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 13:53
Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой. Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или... читать дальше
.15 января 2020 года 13:15
Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с... читать дальше
.15 января 2020 года 11:24
Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние... читать дальше
.15 января 2020 года 10:11
Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.... читать дальше
.15 января 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.15 января 2020 года 09:30
Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер. "В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок... читать дальше
.14 января 2020 года 15:16
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" в отсутствие форс-мажора ждут нефть на этой неделе в диапазоне $63-67/баррель, сообщается в обзоре. Котировки нефти Brent опустились до $65/баррель на фоне временного снижения геополитических рисков. Небольшой рост запасов нефти в США также способствовал коррекции... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
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