Sova Capital снизил рейтинг GDR X5 до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста котировок

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "покупать" до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста котировок в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, составляет $37 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $36,44 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $34,9 за штуку.